Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan kişilere yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Hakkında iki ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde "köyler abisi" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Yasin K.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından, 6 yıldır firari olan hükümlünün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmana giriş yaptığı tespit edildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ARKASINDAN ÇIKTI

Belirlenen adrese hızlıca operasyon düzenleyen KOM ekipleri, Yasin K.’nin eşinin ikamet ettiği ikinci kattaki dairede arama gerçekleştirdi. Arama sırasında yatak odası ile banyo arasında kalan bölüm polis ekiplerinin dikkatini çekti. Bir dolabın alt kısmında bulunan çamaşır makinesinin arka tarafında bir boşluk olduğunu fark eden ekipler, makineyi öne doğru çekti. Yapılan incelemede, makinenin arkasına gizlenmiş yaklaşık 2 metrekarelik özel bir sığınak alanı ortaya çıkarıldı. Bu gizli bölmede saklanan firari Yasin K. kıskıvrak yakalandı.

EVİ GÜVENLİK KAMERALARIYLA DONATMIŞ

Gizli bölmede yakalanan FETÖ hükümlüsünün saklandığı evde yapılan detaylı aramalarda dikkat çeken başka unsurlar da tespit edildi. Yasin K.'nin yakalanmamak için binanın hem ön hem de arka cephesini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirdiği ve saklandığı alanda bu kameralara ait monitörlerin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Yasin K., yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili işlemler sürüyor.