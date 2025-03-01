Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine AKP İdari ve Mali İşler Başkanı ve Bitlis eski Milletvekili Vedat Demiröz ile eski DYP ve HAS Partili Mehmet Ağar ile Numan Kurtulmuş’un yardımcısı Prof. Çağrı Erhan atandı.

Çağrı Erhan

ÖRTÜLÜ ÖDENEK BİRİMİ

Demiröz 2012 yılında Pensilvanya’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret eden 12 AKP milletvekili arasında yer almış ve yan yana fotoğraf çektirmişti. Aynı heyetle Pensilvanya’ya giden ve FETÖ elebaşısının dizinin dibine oturan AKP Meclis Grup Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan da hafta sonu yapılan AKP kongresinde MKYK listesine alınmıştı.

23 Şubat’taki kongrede MKYK’ya giremeyen İdare ve Mali İşler Başkanlığı’nı yürüten Vedat Demiröz de Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı yapıldı. 2011-2023 yılları arasında milletvekili olan Demiröz, 1990’dan itibaren Erdoğan’ın yeminli mali müşavirliğini de yapıyor. Demiröz’ün örtülü ödenek işlemleri ile ilgili birimin başına getirilebileceği öğrenildi.

Danışmanlığa getirilen bir diğer isim ise Altınbaş Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Çağrı Erhan. Başdanışmanlığın yanı sıra büyükelçi unvanı alan Erhan, HAS Parti kurucuları arasında yer alıyordu.

Hepiniz oradaydınız

SÖZCÜ, 12 AKP’li vekilin, dershane ve MİT krizinden sonra Pensilvanya’ya yaptığı ziyaretini, ‘Hepiniz oradaydınız’ manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu. O ziyarette yer alanların çoğu hala siyasetin içerisinde.