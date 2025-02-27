Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 yıldır farklı adreslerde saklanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan A.E. ile eşi S.E.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, örgüt üyelerinin yakalanmaması için "gaybubet evi" olarak düzenledikleri, dışarıdan ışık görünmeyecek şekilde kapattıkları ve çilingir vasıtasıyla açılabilen kapısı bulunan 3 katlı binanın teras katında gizlendikleri eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında, firari hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen A.E.'nin 6 yıl 3 ay, eşi S.E.'nin ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.