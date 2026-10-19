Nazilli’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. N.Ö.E.’ye yönelik operasyon düzenledi.
Geçen cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemece tutuklandı
Bugün adliyeye sevk edilen Opr. Dr. N.Ö.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli doktorun yaklaşık 6 aydır Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntı paylaşılmadı.