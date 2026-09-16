İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan S.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, S.T.’nin Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde bulunduğu belirlendi.
Ankara Ağır Ceza İlamat Masası dosyası kapsamında aranan S.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan arandığı belirtilen şüphelinin yakalanmasının ardından adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.