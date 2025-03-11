Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski astsubay R.Z.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşma, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan sanık R.Z., duruşmaya avukatıyla katıldı. Ayrıca tanık olarak dinlenen E.B. de duruşmada yer aldı. Tanık E.B., sanıkla aynı üniversitede eğitim aldığını belirterek, "2013 yılında FETÖ'ye ait evlerde kaldım. FETÖ'ye üye olma suçundan yargılandım ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldım. Sanığın örgüte ait evde kaldığını duydum fakat örgütsel bir eylemine şahit olmadım" dedi.

Savunmasını yapan sanık R.Z., FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve örgütle ilgili herhangi bir eyleme katılmadığını öne sürdü. "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Örgütün mahrem imamları ile sabit, ankesörlü hatlar üzerinden irtibat sağlamadım. Hakkımdaki aleyhe tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumuna bakarak sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların tamamlanması için ertelendi.