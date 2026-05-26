Çanakkale genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı. Denetimlerde, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-25 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yaptığı uygulamalarda 9 bin 555 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi, 2 bin 926 araç denetlendi. Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 18 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal eden 556 sürücüye idari para cezası uygulandı. Kamu düzenini bozduğu belirlenen 55 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 60,75 gram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 fişek, hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanılan düzenekler ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, “FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de operasyonlarda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.