AKP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz’in, belediyedeki toplantı odasında bulunan Atatürk fotoğrafını kaldırttığı, kendi X hesabından paylaştığı bir fotoğrafla ortaya çıktı.

FETÖ ÖVGÜSÜ

Karadeniz’in geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda tartışma yarattı.

Karadeniz’in, 2012 yılında Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpası sürecinde FETÖ’yü savunan bir paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Karadeniz, “Haritada yerini gösteremeyeceğiniz ülkelere gidip okul açarak hizmet eden bir topluluğun Fenerbahçe’yi ele geçirmeye çalıştığına inanan insanlar var” ifadeleriyle FETÖ’yü övmüştü.

'MAKLUBEYİ KAÇIRMAM'

Ayrıca, Karadeniz’in FETÖ ile özdeşleşen maklube yemeğiyle ilgili “Cağ kebabına gelemedim, maklubeyi kaçırmam. Benim adım Eray, maklubeye gelirim diyorsam gelirim” şeklindeki paylaşımı da dikkat çekti.

Karadeniz’in bir başka paylaşımında ise FETÖ’nün Balyoz kumpası kararına atıfta bulunarak CHP’yi darbe ile iktidara gelmekle suçladığı ortaya çıktı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞ

2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz’in, yakın zamanda kamuoyunun yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla yargılandığı davada Engin Polat’ın avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı.