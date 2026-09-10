İçişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla FETÖ üyesi ve firari S.D.'nin yakalandığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D.'nin saklandığı adresi tespit ederek baskın düzenledi. Operasyon sırasında S.D., saklandığı gizli bölmede yakalandı.
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
S.D.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtildi.
Zanlının, örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve 'Uğur' kod adıyla örgüt abisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
S.D. hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.