Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un cezaevi değişikliği yapıldı. Muğla'da tutuklu bulunan Topuz, alınan karar doğrultusunda Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. NE OLMUŞTU? Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 35 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

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