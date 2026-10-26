Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fevzi Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında işlem yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada Topuz'un, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandığı anımsatıldı. Bu nedenle Fevzi Topuz'un geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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