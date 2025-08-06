Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. De Kuip Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek.
Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.
Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.
Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun