Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Merve Dinçkol Şerifoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi; anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hamilelik süreci boyunca bebeklerinin ismini açıklamayan çiftin, kızlarına "Defne Yaz" adını verdiği öğrenildi. BEBEKLERİNİN İSMİNDEKİ TESADÜF Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Muhtemel Aşk" yapımında da "Defne" isimli bir karakterin bulunması dikkat çekti.

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