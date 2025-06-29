'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol dünyaevine girdi.
Uzun süredir aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, 4 yıllık mutlu birlikteliklerini bu akşam düğünle taçlandırdı.
Feyyaz Şerifoğlu'nun nikah masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu.
Düğüne gelin ve damadın aileleri ve yakın dostları katıldı.
Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde yaşlarını tutamadı.
Nikah memuru, Merve Dinçkol'e 2018'de kaybettiği babasının adını sorunca duygusal anlar yaşandı.