Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcılarının bulunduğu otomobile TEM Otoyolu'nda arkadan bir kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

EMNİYET KEMERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçerken, Merve Dinçkol Şerifoğlu, minik kızı Defne Yaz ve bakıcıları kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hastanede kontrolleri yapılan aile, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Kaza sırasında Rize'de bulunan Feyyaz Şerifoğlu ise olay haberini alır almaz İstanbul'a döndü. Ailenin yaşadığı korku dolu anların ardından en büyük tesellisi, 4 aylık Defne Yaz başta olmak üzere herkesin sağlık durumunun iyi olması oldu.

GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, Haziran 2025'te nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Defne Yaz'ı ise Temmuz 2026'da kucaklarına almıştı.