Feyza Altun ile İlker Sungurlar'ın yıllardır devam eden, ayrılık ve barışmalarla gündeme gelen ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı. Daha önce boşanıp yeniden bir araya gelen çiftin ilişkisinde bu kez dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Altun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği özel mesajları yayınladı ve eşinin kendisini yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğü yönünde kandırdığını öne sürdü.

“10 YILIMI VERDİĞİM ADAM İLİŞKİMİZİ BÖYLE BİTİRDİ”

Altun, paylaşımlarından birinde “On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi” ifadelerini kullandı.

Ünlü avukat, geçmişte yaşanan ayrılıkların ardından yeniden başlayan ilişkilerine de gönderme yaptı.

ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARDI, SONRA BOŞANDILAR

Feyza Altun, 2023 yılında İlker Sungurlar'ı Instagram'da takipten çıkarmış ve bu hareket çiftin boşanacağı iddialarını beraberinde getirmişti.

O dönem ilişkilerinde sorun olduğunu doğrulayan Altun, “Evlilikte sorunlar oluyor, eşikteyiz. Umarım sorunlarımızı çözeriz” demişti.

Çift daha sonra boşandı ve yaklaşık altı ay ayrı kaldı.

YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Feyza Altun ve İlker Sungurlar, yaklaşık altı aylık ayrılığın ardından 2024 yılında yeniden bir araya geldi. Birlikte verdikleri röportajda ilişkilerinde ikinci bir şans verdiklerini anlatan çift, yeniden evlenmek istediklerini de açıklamıştı.

Yıllara yayılan ilişkinin ardından gelen son paylaşımlarda ise Altun'un sözleri dikkat çekti.

“BANA İKİ AY KANDIRDI”

Altun, önce isim vermeden aşk acısı yaşayan birinin kısa süre sonra başka biriyle ilişkiye başlamasını sorguladı.

Ardından takipçilerinden gelen “harcanacak”, “maske”, “çöp poşeti”, “ağrı kesici” ve “yedek lastik” gibi yanıtları paylaştı.

Daha sonra paylaştığı mesajların İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirten Altun, eşinin yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü öne sürdü.

Bir mesajın üzerine “Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ben yoluma bakmadım. Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor” notunu düşen Altun, başka bir mesajın üzerine ise “Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım. O sıradaki görüşmelerimizden bahsetmiyorum bile” ifadelerini kullandı.