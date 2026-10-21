Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinin ardından projeye veda eden Feyza Civelek, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Henüz yeni bir projeyle anlaşmadığı belirtilen oyuncu, Nişantaşı’nda lüks otomobiliyle objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki kırmızı aracıyla dikkat çeken Civelek, otomobiline yönelik ilgisini de dile getirdi.

"HIZ YAPMIYORUM DİKKATLİYİM"

Lüks araçları sevdiğini belirten Civelek, otomobili hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. Oyuncu, “Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum, dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim” ifadelerini kullandı.

Civelek’in kırmızı renkli lüks otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı belirtildi. Aracın yaklaşık 9 milyon liralık değeri magazin gündeminde öne çıkarken oyuncunun aylık kazancı da merak konusu oldu.

Ancak Civelek’in aylık gelirine ilişkin haberde doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.