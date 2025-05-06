Oyuncu Feyza Civelek'in bir zamanlar birliktelik yaşadığı Alican Kurt, bir yıl süren ilişkilerinin ardından sosyal medya hesabında Civelek ile ilişkilerine yönelik bir paylaşımda bulundu.

YORUMU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

'SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM'

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Civelek, Wang'ın paylaşımının ardından "Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek k*şarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kendisine yönelik tehdit dolu mesajı gören Mert Wang soluğu adliyede alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu.

Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.