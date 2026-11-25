Gazete Magazin kameralarına konuşan Feyza Civelek'e, annesi Melis Civelek'in senaristleri arasında yer aldığı Yeraltı dizisinde rol alıp almayacağı soruldu. Oyuncu, "Sürpriz olsun. Yeni projeler var diyelim" sözleriyle ihtimalin kapısını kapatmadı ancak hangi projede yer alacağını da açıklamadı.

YERALTI SORUSUNA AÇIK KAPI BIRAKTI

Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olup olmayacağı merak edilen Feyza Civelek, konuyla ilgili kesin konuşmaktan kaçındı. Yeni projelerinin olduğunu belirten oyuncunun sözleri, dizide yer alıp almayacağına dair merakı artırdı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE KARAVAN İDDİASINA YANIT

Feyza Civelek, Sibel Taşçıoğlu ile arasında yaşandığı öne sürülen karavan olayına ilişkin iddialar hakkında da konuştu. Civelek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle dedi:

"İnsanların ağzı torba değil kapatamıyorsun. O bir durumda söz konusu değil... Sibel hanımla konuşmadık. Sibel hanımın da öyle bir polemiğin içerisinde yer alacağını düşünmüyorum."

YERALTI'NIN SENARİSTİ KONUSUNDA DÜZELTME GELMİŞTİ

Feyza Civelek'in açıklamasında annesi Melis Civelek'in Yeraltı dizisinin senaristi olduğu bilgisi de gündeme geldi. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, Melis Civelek'in Yeraltı dizisini değil, Medyapım'ın NOW için hazırladığı Yasak Elma projesini yazdığını belirterek bu bilgiyi düzeltti.