İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan’a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, MHP camiasına selam ve muhabbetlerini ileterek, Bahçeli’ye teşekkür etti.

"DOSYA" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin görüşmeye girerken elinde tuttuğu dosyalar dikkatlerden kaçmadı.

AĞIREL: GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Gazeteci Murat Ağırel ise SÖZCÜ TV canlı yayınında ziyarete ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ağırel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kolunun altında kalın bir dosya bulunduğunu belirterek, görüşmenin içeriğine dair kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi almaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını ifade eden Ağırel, “Asıl konuşulan konuların ne olduğu merak konusu. Fezlekelerin alelacele Ankara’ya gönderilmesinin tesadüf olmaması gerek. Bundan sonra Sayın Bahçeli’nin vereceği mesajlar önemli” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz sürerken yargı ayağında da önemli gelişmeler oluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla tefrik edilen iki soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildiğini ve dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.