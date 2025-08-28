Uzun süredir merakla beklenen haber resmiyet kazandı. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari araç üretimi için düğmeye basacak. Böylece yıllardır İspanya’da sürdürülen Doblo üretimi yeniden Türkiye’ye kaymış olacak.

2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, üretimin İspanya’ya kaydırılmasıyla bu rolünü kaybetmişti. Şimdi ise Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline geliyor.

Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi K9, halihazırda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretimi yapılıyor. Kısa süre içinde Bursa da bu listeye dahil edilecek. 2026 sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme planlarında önemli bir yer alacak.

Tofaş, 2024'te yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlamıştı.

K0 projesiyle yıllık 125 bin adet, K9 projesiyle ise 150 bin adet üretim amaçlanıyor. Böylece fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması öngörülüyor.

Toplam 450 bin adetlik kapasiteye sahip Tofaş, Egea Ailesi’nin üretimine de devam ediyor. Normal şartlarda bu yıl sona erecek Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı ifade ediliyor. Yeni planlarla beraber Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde yeniden kilit bir merkez konumuna geliyor.