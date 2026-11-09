Türkiye'de de yakından tanınan Fiat, İtalya'daki fabrikalarında yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Motor kontrol ünitesinde kullanılan kritik bir parçanın temin edilememesi, markanın popüler modellerinden Fiat Pandina'nın üretimini aksattı. Krizin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

EN ÇOK SATAN MODELLER ÜRETİM KRİZİNDE

Stellantis bünyesindeki Fiat'ın üretim sorunlarının merkezinde, N3 GSE motorlarında kullanılan elektronik parçanın eksikliği bulunuyor. Bu durum Pandina'nın yanı sıra Fiat 500'ün üretimini de riske atıyor. Pomigliano d'Arco ve Mirafiori fabrikalarında yeni üretim duraklamaları yaşanabileceği belirtiliyor.

SATIŞLARA DA YANSIDI

Tedarik krizi, Fiat'ın İtalya pazarındaki satışlarını da etkiledi. Şirket bu yıl ilk kez aylık satış düşüşü yaşarken, Stellantis grubunun İtalya pazarındaki liderliği devam etti.

Üretimdeki aksaklıkların kasım ve aralık aylarında da sürmesi bekleniyor. Stellantis ise tedarikçilerle görüşmeler yaparak üretimi yeniden normale döndürmek için çözüm arıyor.