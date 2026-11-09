FIBA Avrupa, Kadınlar EuroLeague Altılı Final organizasyonunun 2030 yılına kadar İspanya’nın Zaragoza kentinde yapılacağını duyurdu. FIBA Avrupa, Casademont Zaragoza ve İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan mevcut ev sahipliği anlaşması üç yıl daha uzatıldı. Böylece Pabellon Principe Felipe Salonu, 2028, 2029 ve 2030 organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Zaragoza’da düzenlenen imza törenine FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Zaragoza Belediye Başkanı Natalia Chueca ve Aragon Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero katıldı. İlk kez 2025 yılında Altılı Final formatıyla düzenlenen turnuvanın 2027 organizasyonu, 14-18 Nisan tarihlerinde Zaragoza’da gerçekleştirilecek. 2026 FİNALİNDE FENERBAHÇE OPET ŞAMPİYON OLMUŞTU Zaragoza’da oynanan 2026 finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague’de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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