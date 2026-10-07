Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ve EuroCup’ta zafere ulaşan ÇİMSA ÇBK Mersin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.
Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 79-71’lik skorla kazanan Fenerbahçe Tarfin, Süper Kupa’da mutlu sona ulaştı.
3. KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
ÇEYREK SKORLARI:
1. Çeyrek: ÇBK Mersin 21-19 Fenerbahçe Tarfin
2. Çeyrek: ÇBK Mersin 32-38 Fenerbahçe Tarfin
3. Çeyrek: ÇBK Mersin 48-59 Fenerbahçe Tarfin
4. Çeyrek: ÇBK Mersin 71-79 Fenerbahçe Tarfin