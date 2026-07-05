Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, bomba imha uzmanları inceleme yapmak üzere çalışma alanına sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda bulunan mühimmatın patlayıcı içermeyen, eğitim amaçlı kullanılan beton bombalar olduğu belirlendi. Yetkililer, bu nedenle çevre halkı için herhangi bir tehlike oluşmadığını açıkladı.

PATLAYICI DEĞİL, EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMIŞ

Uzmanlar tarafından incelenen bombaların, İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri eğitimlerde kullanılan beton mühimmat olduğu tespit edildi. Gerçek bombalarla aynı ağırlık ve boyutlara sahip olacak şekilde üretilen bu eğitim ekipmanlarının içinde patlayıcı madde bulunmadığı ifade edildi.

Yine de güvenlik prosedürleri gereği tüm mühimmat tek tek incelenerek kayıt altına alındı. Böylece bölgede olası bir risk bulunmadığı kesin olarak doğrulandı.

MÜZELERDE SERGİLENMESİ PLANLANIYOR

Verson Belediyesi, tarihi değere sahip bulunan beton bombaların korunacağını ve bölgedeki müzelere teslim edilmesinin planlandığını duyurdu. Özellikle Normandiya çıkarmalarına ilişkin koleksiyonlarıyla bilinen D-Day Wings Müzesi'nin mühimmatın bir bölümünü koleksiyonuna katmak istediği belirtildi.

Yetkililer, sıradan bir altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan bu keşfin, bölgenin İkinci Dünya Savaşı geçmişine ışık tutan önemli bulgulardan biri olduğunu ifade etti.