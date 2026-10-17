Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
İki bakanın görüşmesi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
İki bakanın görüşmesi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında gerçekleşti.
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