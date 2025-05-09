Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nin fesih kongresi açıklamasını değerlendirdi.

Fidan, "Anlaşılan bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için" dedi.

Fidan, TV24'te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde geldiği noktayı değerlendiren Bakan Fidan, "Türkiye’de terörün zemini çoktan ortadan kalmış durumda" ifadesini kullandı.

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin terörle mücadele tarihi ortada. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi" dedi.

Terör örgütü PKK'nın kongresini değerlendiren Hakan Fidan, "Bugün haberlere bugün ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız. Örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten" ifadelerini kullandı.