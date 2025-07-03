Yunanistan'ın en büyük endişelerinden biri, Türkiye'nin Akdeniz üzerindeki nüfuzunu arttırması oldu.

Libya'dak hükümetlerle yapılan Deniz Yetki Alanı anlaşması sebebiyle gücünün azaldığını hisseden Atina, bu sebeple düzensiz göçü sebep göstererek Libya - Türkiye karasuları arasına 3 savaş gemisi göndermiş, bugün ise daha fazla gemi gönderme kararı almıştı.

Ancak Atina'yı son derece üzecek başka bir haber, bu kez Suriye'den geldi. Zira Dışişleri Bakanlığı her ne kadar Suriye ile Deniz Yetki Alanı anlaşması için görüşmelerin başladığını duyurmuş oldu.

HERKESİN KONUŞTUĞU AÇIKLAMA

Açıklamanın sebebi son derece dikkat çekici. İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın soru önergesi sebebiyle yapılan açıklamada, "Suriye'nin Türkiye ile anlaşma imzalayacağına dair taahhütte bulunulduğu yönünde" iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ancak açıklamanın devamında "Doğu Akdeniz'de 2020 yılında BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı bağlamında, hak ve çıkarlarımız ve keza KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki de hak ve çıkarları korunacak şekilde, Suriye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair çalışmalar ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde içinde sürdürülmektedir" ifadesi yer aldı.

Açıklama, "İki egemen ülkenin deniz yetki alanlarına dair varmaları muhtemel bir uzlaşıya ilişkin söz söyleme hakkı yoktur" ifadesiyle sonlandı.

Bu açıklama, şu anlama geliyor: Suriye ve Türkiye Deniz Yetki Alanı anlaşmasının maddeleri üzerine çalışıyor ve bu anlaşmanın imzalanması "muhtemel."

YUNANİSTAN'AN İÇİN 'VAROLUŞSAL TEHDİT'

Yunanistan hükümeti ve basını, tam olarak bu durumdan endişe duyduğunu defalarca belirtmişti.

Yunanistan, Libya ve Suriye'yle anlaşma yapan Türkiye'nin karasularının Kıbrıs'ı çevrelemesi ve Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmasını "varoluşsal bir ulusal güvenlik sorunu" olarak tanımladı.

Yunan ordusu tam olarak bu sebeple orduda 25 milyar Euro'luk Avrupa Birliği destekli bir modernizasyon programı başlatmış ve özellikle donanmasını gelecek 10 yılda "Türkiye'ye karşı geliştirmek hedefinde" olduklarını duyurmuştu.

Yunanistan, eyleme geçmezse doğu Akdeniz'i ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gücünün büyük oranda azalabileceğine inanıyor. Bu yüzden komşu ülke, Türkiye'ye karşı diplomatik çabalarla ve savunma endüstrisine yaptığı yatırımlarla harekete geçti.

Bu eylemlerin nereye varacağı ise henüz meçhül. Ancak Yunanistan, Türkiye'yi bölgedeki baş rakibi olarak gördüğünü söylemekten kesinlikle çekinmiyor.