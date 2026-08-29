Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından soruşturma başlatılan, 'Fidan Hoca' olarak bilinen sanal medya ünlüsü Fidan Atalay, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda fidan hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'inci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" denildi.

SADECE INSTAGRAM'DAN AYLIK 1 MİLYON TL

Fidan Atalay’ın sosyal medya geliri dikkat çekti.

Instagram’da 701 bin takipçisi bulunan Atalay’ın 12 bin 100’den fazla ücretli abonesi olduğu belirlendi.

Aylık 79,99 TL abonelik ücretinden yalnızca Instagram üzerinden yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği hesaplanan Atalay’ın tüm banka hesapları da incelemeye alındı.