Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re’sen soruşturma başlattı.
AYLIK 968 BİN LİRA KAZANIYORDU
KPSS'ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce ders veren Atalay'ın, sosyal medyada fenomen olmasının ardından ders anlatmayı bıraktığı öğrenildi.
Halihazırda Instagram hesabı üzerinden abonelerine özel paylaşımlarda bulunan Atalay'ın abone sayısı 12.100'e ulaştı. Atalay'ın belirlediği aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu öğrenilirken, 33 yaşındaki öğretmenin aylık gelirinin 968 bin lirayı aştığı biliniyor.