Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı İshak Dar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Fidan, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ittifakın "ilk testi" olduğu yönündeki eleştirilere karşı Mekke İttifakı'nı savundu.

Fidan, ittifakı NATO ile kıyaslayarak toplantıda yer alan eski ABD'nin Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey'ye NATO'nun 5. maddesinin kaç kez işletildiğini sordu.

Jeffrey'nin "yalnızca bir kez" yanıtını vermesinin ardından Fidan, yeni bir savunma ittifakının çalışmadığına kanıt olarak 10 yıllık bir çatışmanın gösterilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

'HENÜZ YENİ BAŞLADIK'

İttifakın henüz yolun başında olduğunu vurgulayan Fidan, eleştirilere ilişkin şu açıklamayı yaptı: