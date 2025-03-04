İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’nin istikrarını tehdit eden eylemler konusunda Tahran’ı uyarmasının ardından Ankara’nın büyükelçisini çağırdı.

İran’ın tepkisi, Fidan’ın geçen hafta Katar merkezli Al Jazeera’ye verdiği röportajın ardından geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı, İran’ın dış politikasının milis gruplara dayanmasının tehlikeli olduğunu ve bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, “Eğer üçüncü bir ülkede huzursuzluk yaratmaya çalışıyorsanız, başka ülkeler de sizin ülkenizdeki gruplara destek vererek sizi rahatsız edebilir” diye ekledi.

Devlet televizyonunun Salı günü bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile görüştü.

Bu hamle üzerine Türkiye, İran'ın bu hamlesine misilleme olarak İran mashalatgüzarını görüşmeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin İran'ın Ankara'daki maslahatgüzarını Tahran'ın Türkiye'nin politikalarını alenen eleştirmesi üzerine çağırdığını ve kendisine dış politika konularının iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini söylediğini açıkladı.

İRAN 'POZİSYONUNU AÇIKLADI'

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, görüşmenin Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştiği belirtildi. Görüşmeye, Bakanlığın Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Mahmud Heydari’nin de katıldığı bildirildi.

Heydari, görüşmede iki ülkenin ortak çıkarlarını ve bölgesel hassasiyetleri vurguladı. “Bölgedeki mevcut koşullar ve ülkelerimizin ortak çıkarları, yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınmayı gerektiriyor. Bunlar ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerilime yol açabilir” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran ile Ankara’nın bazı konularda görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Sözcü İsmail Bakıi, “Türkiye ile ikili ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Ancak son dönemde defalarca duyduğumuz bu açıklamalar son derece yapıcı olmaktan uzaktı. İran’ın bu konuda net ve kararlı bir şekilde pozisyonunu açıklaması gerekiyordu” dedi.

Türkiye’yi İsrail’in Suriye ve bölgedeki politikalarını daha dikkatli değerlendirmeye çağırarak, “Belki de Türk dostlarımızın Siyonist rejimin Suriye ve bölgedeki politikaları üzerinde daha fazla düşünmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.