İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yüklendi.

Toplantıda Türkiye ile ilişkilere ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına geniş yer ayıran Bekayi, ABD ile yürütülen mutabakat süreçleri, nükleer program ve bölgesel işbirlikleri hakkındaki soruları yanıtladı.

Hakan Fidan'ın "İran, uzun süredir bu (Irak gibi) ülkelerde vekil güçler bulundurarak uyguladığı politikanın, tıpkı İsraillilerin güvenlik amacıyla bölgenin geri kalanını işgal etmesi gibi, önleyici bir güvenlik politikası olduğunu iddia etmektedir" sözlerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den yanıt geldi.

Bekayi, Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran’ın bölgedeki vekilleri vasıtasıyla yürüttüğü önleyici güvenlik politikasını İsrail’in bölgeyi işgal etmesine benzetmesine değinen Bekayi, bu değerlendirmeyi sert bir şekilde eleştirdi.

Bekayi, "Sayın Fidan gibi bir şahsiyetin böyle yersiz bir kıyaslama yapması hayret vericidir. Kendisi de çok iyi bilmektedir ki İsrail rejimi doğası gereği yayılmacıdır ve Türkiye dahil tüm bölgeye zarar verme arayışındadır. Böyle tuhaf bir kıyaslamaya nasıl ulaştıkları bizim için bir soru işaretidir" dedi.

İran’ın bölgede hiçbir vekil gücü olmadığını savunan Bekayi, "Türkiyeli dostlarımızdan analizlerini mevcut gerçeklerle uyumlu hale getirmelerini ve İsrail rejiminin suistimaline hizmet edecek analizleri tekrarlamaktan kaçınmalarını istiyoruz" dedi.

MUTABAKAT KRİZ AŞAMASINDA

İslamabad Mutabakatı’nın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bekai, bu mutabakatın bir kriz aşamasına girdiğinden hiçbir şüphe olmadığını belirtti.

İran’ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirdiğini ancak karşı tarafın sözünde durmadığını ifade eden Sözcü, ABD'yi mutabakatın farklı unsurlarını parçalamakla suçladı.

Bekayi ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin, denetçilerin İran’a dönmesi ve hasar gören nükleer tesisleri ziyaret etmesi yönündeki talebine net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

Nükleer tesislerin yeniden inşasına ilişkin uydu görüntülerine dair raporları ise henüz görmediğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı.