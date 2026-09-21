Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, yeniden gündeme geldi. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırının diğerlerine ülkeleri de taraf alıyor. Üç ülke arasında ortak savunma ve askeri iş birliğini öngören ittifak, Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarıyla ilk ciddi sınavıyla karşı karşıya.

FİDAN’DAN MESAJ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki akşam NTV’de yaptığı açıklamada Mekke İttifakı’nın Yemen krizinde askeri olarak devreye girme ihtimaline ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırılar bulunduğunu belirten Fidan şöyle konuştu:

‘ANLAŞMAMIZ VAR’

“Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz”

İttifakın kurumsallaşmasında da sona yaklaşıldığını belirten Bakan Fidan, personel görevlendirilmesi ve askeri karargahın oluşturulması aşamasına gelindiğini sözlerine ekledi.

Husi saldırganlardan Türkiye’ye tehdit

Yemen’deki Husiler, Üst düzey Husi yetkilisi Mohammed Al-Bukhaiti, Ankara ve İslamabad’ın Yemen’deki çatışmaya doğrudan dahil olması durumunda iki ülkenin de askeri misillemeyle karşılaşacağını söyledi. Açıklama, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın devreye sokulabileceğine tartışması ile geldi. Ensarullah olarak bilinen Husi hareketinin siyasi bürosu üyesi Muhammed el-Bukhaiti, Irak basınına yaptığı açıklamalarda,”Allah’a yemin ederim ki, Türkiye ve Pakistan işin içine karışırsa, onlara demir yumrukla vuracağız” dedi.

Prof. ÜNAL’DAN KRİTİK MEKKE İTTİFAKI AÇIKLAMASI:

Anlaşma TBMM’den onay almadı

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mekke Anlaşması açıklamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Anlaşmanın TBMM’den henüz onay almadığını ve metninin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Ünal, “Ortada Ankara açısından yürürlükte olan bir anlaşma yok” dedi. Ünal, “Neden yükümlülük altındayız ve bu anlaşmanın metni ne zaman Dışişleri Bakanlığı resmi tercümesiyle kamuoyuna açıklanacak?” diye sordu.

Ünal, Suudi Arabistan’ın Yemen’le uzun süredir çatışma potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, “Böyle bir ülkeyle ‘birimize yapılacak saldırı hepimize yapılmış sayılır’ şeklinde ittifak antlaşması imzalanır mı?” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin çatışmanın içine çekilmemesi gerektiğini belirten Ünal şu ifadeleri kullandı: “Unutmayalım, Mekke Anlaşması zamanlama olarak yanlış. Anlaşmayı İsrail ve Amerika’nın manipüle ederek ülkemizi bir tuzağa çekmesine izin vermemeliyiz.”