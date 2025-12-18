Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe günü TRT World'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin YPG terör örgütü kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeniden askeri harekete geçmek istemediğini, ancak entegrasyon anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmeler nedeniyle "ilgili aktörlerin sabrının tükenmek üzere olduğunu" söyledi

Fidan, "işlerin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesini umuyoruz. Yeniden askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz. Ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır" dedi.

SDG'yi uyaran Fidan, “10 Mart anlaşmasına bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes, bu anlaşmadan sapma görmek istemediğimiz için, gecikme ve çarpıtma olmaksızın bu anlaşmaya uymalarını bekliyor” diye ekledi.