Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Fidan, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş sürecinde İsrail'in sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortaklaşa radikal tedbirler alabileceğini belirtti.

Fidan, Filistin tarafının süreçte önemli fedakarlıklar yaptığını, buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin barış anlaşmasına yönelik irade göstermediğini ifade etti.

Bu durumun arabulucu ülkeleri harekete geçmeye itebileceğini vurgulayan Fidan, ABD'nin İsrail'e yönelik gerekli baskıyı uygulamasını beklediklerini kaydetti.

"BU BİZİM BİR BORCUMUZ"

Fidan, sürecin devam etmemesi halinde alınacak tedbirlerin millet ve Filistinliler karşısındaki bir borç olduğunu dile getirdi.

Fidan, "İkinci aşamaya geçişte, Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve Filistinlilere karşı bir borcumuz" dedi.

Netanyahu hükümetinin politikalarının sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumun güvenliğini de tehdit ettiğini savunan Fidan, daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda Mısır ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Netanyahu'nun izlediği tahrik edici politikaların insanlık onurunu ayaklar altına aldığını belirten Fidan, sorunun küresel bir güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı.

"MISIR İNŞALLAH RESMİ ORTAĞIMIZ OLUR"

Bölgesel iş birliği bağlamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinen Fidan, bu oluşumu tarihi bir an olarak nitelendirdi.

Mısır'ın doğal ortakları olduğunu söyleyen Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmî ortağımız da olur" ifadesini kullandı.

Fidan, Mekke İttifakı'nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını, ancak İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın Akdeniz'deki güvenlik yapılanmasına karşı caydırıcılık oluşturmak gerektiğini belirtti.

Libya konusunda da Türkiye ve Mısır'ın ortak hareket edeceği açıklandı. Fidan, iki ülkenin Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bölünmezliği konusunda ortak görüştüğünü ve bu yaklaşımı ortak harekete dönüştürme kararı aldığını açıkladı.

Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için de Mısır, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte çalışıldığını, krizin Mısır açısından mülteci ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

İMZALAR ATILDI

Ekonomik iş birliğine de değinen Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına Abdulati ile eş başkanlık ettiklerini belirtti.

İki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Fidan, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı tadil eden bir karar imzaladıklarını duyurdu.

İş birliğinin ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma ve bağlantısallık dahil tüm alanlarda ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.