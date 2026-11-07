Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların etkisinin bölgeyle sınırlı kalmadığını, küresel gıda güvenliğini de tehdit ettiğini söyledi.

TRT World Forum 2026 kapsamında düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorları" başlıklı oturumda konuşan Fidan, uluslararası mekanizmaların barışı korumakta zorlandığını belirterek Karadeniz ve Körfez bölgelerindeki gelişmelere dikkat çekti.

Fidan, "Karadeniz'de ticari gemilere olan saldırılar sadece bölge istikrarını etkilememekte, bunlar küresel gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmakta." dedi.

'DENİZ KORİDORU SAVAŞ ALANI OLABİLİR'

Küresel bağlantısallığın artmasına rağmen enerji ve ulaşım hatlarının çok sayıda stratejik geçiş noktasına bağlı olduğunu belirten Fidan, bu noktaların güvenliğinin önemini vurguladı.

Karadeniz'deki gelişmeleri örnek göstererek deniz koridorlarının savaş alanına, boru hatlarının ise baskı aracına dönüşebileceğini ifade etti.

Tek bir stratejik geçiş noktasındaki sorunun binlerce kilometre uzaktaki ekonomileri etkileyebileceğini söyleyen Fidan, ülkelerin ham maddeye ve pazarlara erişimlerini güvence altına almaya çalıştığını kaydetti.

Bu erişimin tehlikeye girmesinin güvensizlik ve rekabet ortamını beraberinde getirebileceğini belirten Fidan, "Bunun olmasına müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.

GERİLİMİN TIRMANMASINA KARŞI UYARI

Bölgedeki gelişmelerin daha büyük bir bölgesel dinamiğin parçası olduğunu ifade eden Fidan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve Filistin'deki soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Fidan, küresel ekonominin dayandığı bu bölgenin güvenliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.