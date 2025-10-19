Senegalli genç kaleci Cheikh Toure'nin Gana'da trajik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı. Senegal Afrika Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı duyuruya göre; Toure bir dolandırıcılık ve gasp çetesinin kurbanı oldu.

FİDYE İÇİN KAÇIRILDI

Esprit Foot Yeumbeul takımından yetişen ve geleceği parlak bir kaleci olarak görülen Cheikh Toure, kendisini profesyonel bir kulüpte deneme vaadiyle kandıran insan kaçakçılarının eline düştü.

Kaçırılan futbolcunun ailesinden fidye istendiği, talep ettikleri meblağ ellerine ulaşmayınca Cheikh Toure'yi öldürdükleri belirtildi.

TRAJİK ÖLÜM ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI

Gana'nın başkenti Accra'daki Senegal Konsolosluk Hizmetleri, genç oyuncunun cesedinin, Ashanti bölgesindeki Tafo'daki Ebenezer morguna bırakıldığını bildirdi. Yerel yetkililerden, ölümün kesin koşullarını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri istenirken, Senegal diplomatik temsilciliği de konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini bildirdi.

Senegal Büyükelçiliği'nden iki görevlinin bugün bölgeye gönderileceği ve Gana yetkililerine idari ve yasal prosedürlerde yardımcı olmak ve gerekli izinler alınır alınmaz, aileyle istişare ederek cenazenin Senegal'e iadesini sağlayacakları öğrenildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu davanın yakından takip edildiği ve önceliklendirildiği bildirildi.