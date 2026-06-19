2026 FIFA Dünya Kupası A grubu maçında Meksika ile Güney Kore Guadalajara Stadı’nda kozlarını paylaştı.

İlk maçlarını kazanan iki ekibin mücadelesinde kazanan 1-0’la ev sahibi Meksika oldu. Meksika’ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti. Güney Kore kalecisinin golde yaptığı hata maçın kaderini belirledi.

Bu galibiyetle puanını 6’ya çıkaran Meksika lider olarak adını son 32 turuna yazdırmış oldu. Güney Kore ise gruptaki ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Gruptaki diğer takımlardan Çekya ve Güney Afrika’nın ise 1 puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Meksika-Çekya ile Güney Kore ise Güney Afrika ile karşılaşacak.