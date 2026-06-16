FIFA’ya göre, Avustralya yenilgimizin tek sebebi: “Beceriksizlik.” Milli Takım’ın Vancouver’daki Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya yenilgisinin ardından FIFA, resmi internet sitesinden 52 sayfalık teknik rapor yayınlandı. Rapora göre; Türkiye 1.66 xG ile daha iyi pozisyon üretti, Avustralya 0.99 beklentide kaldı. Buna rağmen Türkiye bitiricilikte çok başarısızdı.

BÜYÜK SORUN İSABET

TÜRKİYE’NİN bulduğu 30 şutun (7 isabet) çoğu isabetsizdi. Avustralya sadece 9 şut attı (5 isabet) ama 2 gol çıkardı. Türkiye daha fazla pas (722’ye 293), daha yüksek topa sahip olma yakaladı ama son paslarda verimsizdi. Avustralya’nın daha disiplinli savunma hattı (Souttar, Burgess vb.) Bizim Çocukların hücumlarını etkili şekilde bloke etti.

HASTALIĞIMIZ NÜKSETTİ

Milli Takım’ın pres ve blokaj istatistikleri iyi olsa da Avustralya’nın az sayıdaki fırsatlarını değerlendirmesine engel olamadı. Özetle: Türkiye maçın hakimiydi ancak klinik bitiricilik eksikliği, isabetsiz şutlar ve Avustralya’nın verimli golcülüğü nedeniyle 2-0 kaybettik.