Dünya Kupası'nın ticari haklarını ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Josh Kushner'a ait özel sermaye şirketine devretme planının çökmesi, FIFA yönetiminde kriz yarattı.

Trump'a yakın gazete the New York Post'un haberine göre, artan istifa çağrıları karşısında görevini korumak isteyen 56 yaşındaki FIFA Başkanı Gianni Infantino, pazartesi günü ABD Doğu Saati ile sabah 09.00'dan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Infantino'nun ABD Dışişleri Bakanı ile futbolun ABD için nasıl bir yumuşak güç unsuru olabileceğini ele almak istediğini, ancak mevcut şartlar altında ana amacın koltuğunu korumak olduğunu belirtti.

Bir diğer kaynak ise İsviçre-İtalya vatandaşı yöneticinin, basındaki olumsuz haber dalgası nedeniyle kendisini yalnızlaştırılmış hissettiğini aktardı.

Ticari hakların devri projesinin cuma günü başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana 80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'a telefonla ulaşmaya çalışan Infantino'nun bu çabalarından sonuç alamadığı kaydedildi.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN PLAN

FIFA Başkanı'nın yayın, sponsorluk, lisanslama ve bilet haklarını "FIFA Forward Enterprise" adlı yeni bir şirkete devrederek Josh Kushner yönetimindeki Thrive Capital'e 4 milyar doların üzerinde bir bedelle yüzde 20 hisse verme planı futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

İlk olarak The Times of London tarafından duyurulan planı basından öğrendiklerini belirten federasyonlar duruma tepki gösterirken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour da gizli pazarlıklardan haberdar olmadığını ve kandırılmış hissettiğini dile getirdi.

Zürih merkezli kurum bünyesinde Infantino'yu görevden uzaklaştırmak amacıyla "Canavarı Öldürme Projesi" (Project Kill The Monster) adıyla bir hareket başlatıldı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ise 30 Temmuz'da oy birliğiyle İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2030 Dünya Kupası dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarını boykot etme kararı aldı.

Bu gelişme, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi yıldız oyuncuların turnuvada yer alamaması riskini ortaya çıkardı.