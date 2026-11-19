Dünya futbolunun patronunu belirleyecek seçim maratonunda resmi takvim işlemeye başladı. FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Konseyi'nin 29 Nisan 2026'da yaptığı seçim çağrısının ardından genel sekreterliğin, 18 Mart 2027'de Fas'ta düzenlenecek kongre için üye federasyonlar tarafından önerilen başvuruları teslim aldığı duyuruldu.

Adaylık şartları gereği isimlerin, 211 üye federasyondan en az beşinin yazılı desteğini alarak gece yarısına kadar başvurularını tamamlaması gerekiyordu. Resmi açıklama öncesinde 4 isim yarışa katılacağını duyurmuş; bunlar arasında İsviçre Milli Takımı ve Tottenham'ın 55 yaşındaki eski futbolcusu Ramon Vega da yer almıştı. Ancak FIFA'nın duyurduğu resmi listede yalnızca Infantino, Diallo ve Tashima'nın yer aldığı görüldü.

Yönetim Tüzüğü uyarınca incelemeye alınan başvuruların seçim komitesine iletildiği belirtilirken, uygunluk kontrollerinden geçerek seçime katılmaya hak kazanan adayların kesin listesi en geç 18 Şubat 2027 tarihine kadar üye federasyonlara bildirilecek.

INFANTINO'YA TEPKİLER BÜYÜK

2016'dan bu yana FIFA'nın zirvesinde yer alan Gianni Infantino, bir dönem daha görevde kalmak için sandığa gitmeye hazırlanırken uluslararası futbol kamuoyunda ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Özellikle FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından tepki oklarının hedefi haline gelen Infantino'nun istifası yönünde baskıların arttığı biliniyor.

Infantino'yu sert sözlerle eleştiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bizzat adaylık yarışına girmeyeceğini açıklarken; Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, değişim adaylarından Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'ya açık destek verme kararı aldı.

İŞTE ÜÇ ADAYIN PROFİLİ

Gianni Infantino 56 yaşındaki İsviçre asıllı İtalyan avukat, patlak veren yolsuzluk skandalının ardından istifa eden Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturdu. Görev süresi boyunca Dünya Kupası'ndaki takım sayısını 32'den 48'e çıkaran ve futbol dünyasına Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini entegre eden Infantino, son dönemde turnuvalara özel yatırım çekme projelerinin fiyaskoyla sonuçlanması nedeniyle istifa baskısı altında bulunuyor.

Philippe Diallo 2023 yılından bu yana Fransa Futbol Federasyonu (FFF) başkanlığı görevini yürüten 63 yaşındaki Philippe Diallo, uluslararası futbol siyasetinin yeni aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Nisan 2023'te UEFA İcra Kurulu'na seçilen ve Avrupa'nın desteğini arkasına alan Diallo, adaylığını duyurduğu konuşmasında mevcut FIFA yönetimine sert yüklenerek yönetimi sporun "itibarını zedelemekle, futbolun imajına zarar vermekle ve bölünme zehrini yaymakla" suçlamıştı.

Kohzo Tashima Cumartesi günü 69 yaşına girecek olan Kohzo Tashima, yeşil sahalardan yöneticiliğe uzanan köklü bir geçmişe sahip. Kariyerinde Japonya Milli Takımı formasını terleten ve ardından genç milli takımlarda antrenörlük yapan Tashima, Japonya Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini üstlendikten sonra onursal başkanlık unvanını aldı. Deneyimli spor adamı, 2015 yılından bu yana Asya federasyonlarını FIFA Konseyi'nde temsil ediyor.