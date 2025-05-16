FIFA ile UEFA’nın arasına ABD Başkanı Donald Trump girdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Paraguay’daki FIFA Kongresi’ne Donald Trump ile birlikte Ortadoğu’ya gittiği için iki saatten fazla geç kaldı. Infantino, özür diledi ancak delegelerin çoğu bundan hoşlanmadı.

İLK MOLADA ÇIKTI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA temsilcileri kongreyi ilk molada terk etti. UEFA, “Son dakikada programı yalnızca özel siyasi çıkarlara uyacak şekilde değiştirmek futbola hiçbir fayda sağlamaz ve sporun ihtiyaçlarını ikinci plana atar” diye açıklama yaptı.