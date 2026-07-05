2026 Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'i 2-0 yenmişti. Balogun, Bosna Hersek maçının 60. dakikasında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görmüştü. Talimatlara göre Balogun’un diğer maçta cezalı olması gerekiyordu.

FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında disiplin kurulunun cezaların uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alma yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılmasıyla Balogun'un cezası askıya alındı ve yıldız futbolcu Belçika karşısında oynama hakkı kazandı.