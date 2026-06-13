2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklığında başlarken ilginç hadiselere bir yenisi daha eklendi. İspanya basınından AS ve Ahram'ın haberlerine göre FIFA, Afrika temsilcisi Mısır'ın formasında değişiklik yapmasını istedi. FIFA, formalarda sadece Dünya Kupası şampiyonlarının yıldız kullanabilmesine izin verildiği için Mısır'dan formasındaki yıldızları kaldırmasını istedi. Kazandığı Afrika Uluslar Kupası sayısını 7 yıldızla işleyen Mısır, Belçika maçına yıldızsız formalarla çıkacak. Daha önce Haiti'nin de formaları 'siyasi mesaj' içerdiği gerekçesi ile turnuvaya saatler kala değiştirilmişti.

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