2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olurken ikinci finalistin adı konmadan önce alınan karar gündem oldu. FIFA, Dünya Kupası'nın devre arasında tepki çeken bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

The Times'ta yer alan haberlere göre, 11 dakika sürmesi beklenen devre arası gösterisi nedeniyle yayıncı kuruluşların toplamda yaklaşık yarım saatlik bir ara için hazırlık yaptığı belirtildi.

FIFA'nın belirlediği oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Ancak FIFA'nın geçtiğimiz yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığı hatırlatıldı. Finalde planlanan konser programının uygulanması halinde devre arası süresinin bir kez daha kuralların üzerine çıkabileceği ifade edildi. Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KONSERLER SÜREYİ UZATACAK

19 Temmuz 2026 tarihinde New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak finalin devre arasında Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Coldplay'in de bulunduğu isimlerin konser vermesi gündemde. Karşılaşmadan 90 dakika önce başlayacak kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin yer alacağı kaydedildi.

Reklam molaları, etkinlikler ve mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitmesi halinde organizasyonun 3 saate kadar uzama ihtimali bulunuyor. Oyuncuların 30 dakikalık arada soğuma ihtimalini değerlendiren futbolseverler, alınan karara sosyal medyada büyük tepki gösterdi.