Fenerbahçe'nin 17 Mart 2016'da Braga ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına verdiği skandal kararlarla damga vuran Hırvat hakem Ivan Bebek, sarı lacivertlilerin kabusu olmuştu.

Hakem Ivan Bebek'in sonuca etki eden kararları sonrasında Braga maçı 4-1 kazanmıştı. Fenerbahçe’den 3 futbolcuya kırmızı kart gösteren ve Vitor Pereira'yı tribüne gönderen Bebek için sarı-lacivertli kulüp, "bahis manipülasyonu" şüphesiyle UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Yapılan şikayet üzerine başlatılan incelemenin ardından Hırvat hakem elit hakem grubundan birinci kategoriye düşürülmüştü.

Ivan Bebek için FIFA'dan sürpriz bir görevlendirme geldi. Hırvat hakem, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı listede VAR hakemi olarak yer aldı.