FIFA, yaptığı açıklamayla Filistin Futbol Federasyonu'nun İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesiyle ilgili başvurusunun incelenerek reddedildiğini duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak 'Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından hala çözülmemiş ve oldukça karmaşık bir konu olduğu' kaydedildi. Açıklamada, iki federasyon arasında arabuluculuk yapılacağı ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi. RUSYA ÖRNEĞİ Öte yandan İsrail ile ilgili aksiyon alınmayacağının duyurulmasının ardından akıllara FIFA'nın Rus takımlarına karşı aldığı sert kararlar geldi. FIFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rus kulüplerini Avrupa organizasyonlarından men etmişti.

