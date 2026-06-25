2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında, Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ederken Ismael Kone'nin yaşadığı sakatlık futbolseverlerin yüreğini ağzına getirmişti. Katarlı oyuncu Assim Madibo'nun sert faulünün ardından Ismael Kone'nin sol bacak kaval kemiğinde (tibia ve fibula) kırık tespit edilmiş ve oyuncu acilen ameliyata alınmıştı. FIFA CEZAYI KESTİ FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Madibo'nun yaptığı müdahalenin "ciddi sportmenlik dışı hareket" ve "aşırı sert faul" olduğuna kanaat getirdi. Madibo'ya verilen 5 maçlık ceza resmiyet kazanırken, Katarlı oyuncunun karara karşı FIFA Temyiz Kurulu'na itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi. Katar'ın turnuvadan elenmesi sebebiyle, yıldız oyuncu kalan 4 maçlık cezasını federasyonun ilerleyen dönemde katılacağı resmi FIFA turnuvalarında çekmeye devam edecek.

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