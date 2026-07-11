ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, su molası adı altında her iki devreye yerleştirilen reklam molalarının yanı sıra alternatif gelirler de dikkat çekmeye devam ediyor.

Tarihin en pahalı bilet fiyatlarının görüldüğü turnuvada FIFA, her fırsatı paraya çeviriyor.

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunma kararı aldı. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak ve 19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak. Söz konusu çim parçalarının yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara satılacağı da öğrenildi.

FIFA, reçinede saklayacağı çim parçaları için 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı paketler belirledi. Dört kategorideki ürünlerin her birinden 2.026 adet üretileceği ve tüm ürünlerin satılması durumunda 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesi hedefleniyor.